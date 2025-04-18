Блогера Александра Шпака* признали иноагентом

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов четырех физических лиц: блогера Александра Шпака*, экономического обозревателя Вячеслава Ширяева**, блогера Марию Чистякову***, а также журналистку Ирину Баблоян****, сообщили в ведомстве 18 апреля.

Все четверо, по информации Минюста, проживают за границей. Также ведомство утверждает, что упомянутые якобы распространяли недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева*****, который работал в МИД с 1990 по 1996 год.

*Александр Шпак внесен Минюстом в реестр иноагентов

**Вячеслав Ширяев внесен Минюстом в реестр иноагентов

***Мария Чистякова внесена Минюстом в реестр иноагентов

****Ирина Баблоян внесена Минюстом в реестр иноагентов

*****Андрей Козырев внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру