ЗакС объявил благодарность главе МО "Пискаревка"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли решение об объявлении благодарности главе МО "Пискаревка" Оксане Умновой в связи с ее 45-летием. Еще в Заксобрании отметили выдающиеся заслуги муниципала в сфере государственного и муниципального управления. По этому вопросу парламентарии голосовали на заседании 16 апреля.

Умнова, дочь депутата ЗакСа Веры Сергеевой, работает в муниципальном образовании "Пискаревка" с 2006 года. Она начинала свою карьеру на муниципальной службе в качестве заместителя начальника юридического управления местной администрации.В 2019 году она возглавила МО.

Ранее депутаты Законодательного собрания в преддверии Дня местного самоуправления наградили благодарностями главу МО "Дачное" Вадима Сагалаева и главу МО "№65" Александра Белова.

Константин Леньков / Фото МО "Пискаревка"