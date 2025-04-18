Беглов принял в Смольном делегацию из Пакистана

В Смольном 18 апреля состоялась встреча губернатора Петербурга с губернатором провинции Белуджистан Исламской Республики Пакистан Джаффаром Ханом Мандохайлом, сообщили в администрации Северной столицы. Также в беседе принимал участие посол Пакистана в России и руководители пакистанских вузов. Обсуждались вопросы сотрудничества между регионами.

В ходе разговора Беглов отметил рост числа студентов из Пакистана, которые решили получать высшее образование в петербургских вузах. Он надеется, что с каждым годом их число будет расти.

"Мы рады, что всё больше пакистанских студентов выбирают Петербург для получения высшего образования. Если в прошлом учебном году на берегах Невы учились 50 студентов из Пакистана, то в этом уже 130. Мы высоко ценим интерес вашей страны к развитию контактов в сферах науки и образования. Петербург создавался, как один из важнейших центров инноваций для России и мира, - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Также чиновники обсудили взаимодействие с сфере товарооборота с помощью морского сообщения. Первое судно из Пакистана ждут в петербургских портах уже в мае. Его коллега Джаффар Хан Мандохайл высказал надежду, что товарооборот вырастет до 1 млрд долларов. Как отмечает пресс-служба Смольного, состоявшаяся встреча может стать "отправной точкой для новых инициатив и проектов между Петербургом и Белуджистаном".

Константин Леньков / Фото Смольный