Троллейбус насмерть сбил женщину на Гороховой улице

Утром 19 апреля на Гороховой улице троллейбус наехал на 44-летнюю женщину, которая внезапно вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел около 8 часов утра у дома №57, недалеко от станции метро "Сенная площадь". За рулем троллейбуса была 43-летняя женщина.

Неделей ранее другое смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Там пожилая женщина скончалась после столкновения с трамваем - она переходила пути на запрещающий сигнал светофора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру