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Муниципал 14:00

На ремонт помещения администрации МО "Введенский" потратят до 5 млн рублей

фото ЗакС политика На ремонт помещения администрации МО "Введенский" потратят до 5 млн рублей

Местная администрация МО "Введенский" решила провести ремонт в своем рабочем помещении на Введенской улице. На эти цели собираются потратить до 5 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 18 апреля. Закончить ремонт надеются до 1 сентября, однако в МА допускают, что работы могут быть завершены раньше. 

Согласно аукционной документации, муниципалы хотят заменить полы, потолки, двери, окна, электрику, а также сантехнику. Заявки от исполнителей будут приниматься до 28 апреля. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о масштабных ремонтных работах в Смольном, где располагается администрация Петербурга. Там намерены потратить почти до трети миллиона на восстановление крыши.

Константин Леньков / Фото Смольный


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