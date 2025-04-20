Бастрыкин заинтересовался нападением собак на супружескую пару в Шушарах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки в связи с сообщением о нападении стаи бродячих собак на супружескую пару в Шушарах, сообщили 20 апреля в пресс-службе Следственного комитета. Как уточнили в ведомстве, меры по отлову животных не принимаются.

Согласно сообщению, нападение собак произошло в пятницу, 18 апреля. Граждане смогли отогнать четвероногих, инцидент обошелся без укусов.

"Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации отлова безнадзорных животных не принимается", — отметили в СК.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о промежуточных результатах организованной проверки по эпизоду, а также о принятом в связи с ней решении. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате Следкома.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство сформулировать позицию по вопросу защиты россиян от бродячих животных. Также он пожелал узнать мнению сенаторов по этому вопросу.

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет