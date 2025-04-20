Бастрыкин заинтересовался нападением собак на супружескую пару в Шушарах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки в связи с сообщением о нападении стаи бродячих собак на супружескую пару в Шушарах, сообщили 20 апреля в пресс-службе Следственного комитета. Как уточнили в ведомстве, меры по отлову животных не принимаются.
Согласно сообщению, нападение собак произошло в пятницу, 18 апреля. Граждане смогли отогнать четвероногих, инцидент обошелся без укусов.
"Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации отлова безнадзорных животных не принимается", — отметили в СК.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о промежуточных результатах организованной проверки по эпизоду, а также о принятом в связи с ней решении. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате Следкома.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство сформулировать позицию по вопросу защиты россиян от бродячих животных. Также он пожелал узнать мнению сенаторов по этому вопросу.