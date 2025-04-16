Володин призвал правительство "не стоять в стороне" по вопросу бродячих животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что от правительства до сих пор не поступило ни одного предложения по вопросу защиты россиян от нападений бродячих животных, сообщила 16 апреля "Парламентская газета". Месяц назад нижняя палата парламента просила кабмин сформировать позицию по этой проблеме.

"Важно, чтобы правительство использовало свое право законодательной инициативы по тем проблемным вопросам, которые волнуют наших граждан. <…> Правильно — искать решение этой проблемы, а не стоять в стороне. Бродячие собаки не должны бегать по детским площадкам, паркам, скверам. Необходимо сделать все, чтобы защитить людей от агрессивных животных", - цитирует издание слова Володина.

При этом председатель Госдумы считает, что полномочия для защиты граждан должны быть переданы регионами. В связи с этим он призвал сенаторов Совета Федерации как представителей субъектов направить свои предложения по этому вопросу.

По словам Володина, за прошедшую неделю в СМИ появлялись сообщения о трех случаях нападений собак на детей. При этом 16 апреля ТАСС привел данные всероссийской переписи бездомных животных, согласно которой в России на данный момент 3,6 млн собак и кошек не имеют хозяев, что составляет 4% от всех питомцев. Примечательно, что с 2021 года их количество уменьшилось на 500 тысяч.

Самый высокий уровень бездомных животных наблюдается в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах: там на 100 человек населения приходится по 7 и 4 бездомных животных соответственно. При этом главной причиной увеличения числа таких животных в регионах эксперты называют неполноценную работу программы отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск (ОСВВ). Наиболее эффективно ОСВВ реализуется в Москве и Петербурге, поэтому в этих города число бездомных питомцев составляет 0,5% и 0,7% от общего количества бездомных собак и кошек по стране.

Эксперты также отмечают, что человеческий фактор играет ключевую роль в проблеме бездомности животных. По их данным, до 98% уличных животных ранее были домашними. Ранее для борьбы с таким явлением депутат Госдумы Сергей Колунов предложил в 10 раз увеличить штраф для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных. Сейчас максимальное наказание может составить штраф в размере 3 тысяч рублей, Колунов предлагает поднять его до 30 тысяч рублей.

В качестве инструмента борьбы с выброшенными животными может также выступить предложенный петербургским Заксобранием единый реестр домашних животных. По мнению автора инициативы депутата Алексея Макарова ("Единая Россия"), такой механизм позволит упростить поиск животного в случае его потери, а также сократить число бездомных животных. В конце марта петербургский парламент принял решение направить соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Свои меры по защите граждан от нападения агрессивных животных в конце марта представил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В частности, он предложил исключить возможность возвращения в места обитания бездомных животных, попавших под действие программы ОСВВ, ввести обязательный учет и чипирование домашних питомцев и усилить требования к гражданам, содержащих потенциально опасных животных и занимающихся их разведением.

Активное обсуждение вопроса бездомных животных началось после внесения в Госдуму законопроекта, подразумевающего передачу регионам права самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, по истечению которых их могут подвергнуть усыплению. Инициатива встретила критику в обществе, а также получила негативные отзывы от представителей фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга, комитета петербургского парламента по законодательству, а также комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. В итоге Госдума приняла решение отложить рассмотрение законопроекта.

Анастасия Луценко, фото: unsplash