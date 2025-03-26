Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от нападений собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ряд инициатив, направленных на защиту россиян от агрессии животных, сообщила пресс-служба ведомства 16 марта. Предложения были составлены на основе анализа причин и обстоятельств нападений, проведенного ведомством.

Одна из инициатив включает в себя исключение возможности возвращения в места обитания бездомных животных, попавших под действие программы "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск", так как они продолжают нести угрозу человеку. Также предлагается ввести более высокие требования к гражданам, содержащих потенциально опасных животных и занимающихся их разведением. Среди потенциальных мер числятся обучение владельцев правилам обращения и содержания отдельных пород собак и запрет самовыгула опасных животных в общественных местах.

Бастрыкин также предлагает усилить контроль за деятельностью должностных лиц, организаций и кинологических клубов, занимающихся вопросам содержания и разведения животных. Не исключается возможность рассмотрения усиления для них мер ответственности, вплоть до уголовной. Среди инициатив также числится введение мер поддержки негосударственных приютов, например, отмену налогов или безвозмездное предоставление помещений и участков. Наконец, предлагается ввести обязательный учет и чипирование домашних животных.

Похожие инициативы уже выдвигались другими органами и деятелями. Так, предложение создать в России единый реестр домашних животных, содержащий информацию о питомцах и их владельцах, планирует направить в Госдуму петербургское Заксобрание. Вопрос самовыгула собак затрагивал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале сенатор высказал мнение о необходимости введения уголовной ответственности за самовыгул собак. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил ввести административное наказание за выгул собак опасных пород детьми и людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Вопрос защиты граждан от нападения животных активно обсуждается в последнее время на разных уровнях. Внимание к проблеме привлек в том числе законопроект, предлагающий регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. В Петербурге негативные отзывы на проект представили комитет по законодательству Заксобрания и представили фракции "Яблоко" в региональном парламенте. Не получил он поддержку и у комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба СК РФ