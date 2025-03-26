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Новости 16:54

Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от нападений собак

фото ЗакС политика Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от нападений собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ряд инициатив, направленных на защиту россиян от агрессии животных, сообщила пресс-служба ведомства 16 марта. Предложения были составлены на основе анализа причин и обстоятельств нападений, проведенного ведомством.

Одна из инициатив включает в себя исключение возможности возвращения в места обитания бездомных животных, попавших под действие программы "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск", так как они продолжают нести угрозу человеку. Также предлагается ввести более высокие требования к гражданам, содержащих потенциально опасных животных и занимающихся их разведением. Среди потенциальных мер числятся обучение владельцев правилам обращения и содержания отдельных пород собак и запрет самовыгула опасных животных в общественных местах.

Бастрыкин также предлагает усилить контроль за деятельностью должностных лиц, организаций и кинологических клубов, занимающихся вопросам содержания и разведения животных. Не исключается возможность рассмотрения усиления для них мер ответственности, вплоть до уголовной. Среди инициатив также числится введение мер поддержки негосударственных приютов, например, отмену налогов или безвозмездное предоставление помещений и участков. Наконец, предлагается ввести обязательный учет и чипирование домашних животных.

Похожие инициативы уже выдвигались другими органами и деятелями. Так, предложение создать в России единый реестр домашних животных, содержащий информацию о питомцах и их владельцах, планирует направить в Госдуму петербургское Заксобрание. Вопрос самовыгула собак затрагивал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале сенатор высказал мнение о необходимости введения уголовной ответственности за самовыгул собак. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил ввести административное наказание за выгул собак опасных пород детьми и людьми в состоянии алкогольного опьянения. 

Вопрос защиты граждан от нападения животных активно обсуждается в последнее время на разных уровнях. Внимание к проблеме привлек в том числе законопроект, предлагающий регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. В Петербурге негативные отзывы на проект представили комитет по законодательству Заксобрания и представили фракции "Яблоко" в региональном парламенте. Не получил он поддержку и у комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. 

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба СК РФ


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