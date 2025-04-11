В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за выброшенных животных

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штраф для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, в 10 раз. Об этом он заявил 11 апреля РИА "Новости". На данный момент за несоблюдение требований к содержанию животных можно получить предупреждение или административный штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

"Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", - сказал Колунов изданию.

По его словам, в России фиксируются множество случаев, когда хозяева выкидывают своих питомцев на улицу. Чтобы животные не создавали проблем, государство приходится их отлавливать, вакцинировать и временно содержать, что создает материальные издержки, отмечает Колунов. По его словам, установленная сумма штрафов не способна покрыть затраты эти затраты.

Напомним, что в конце марта петербургское Заксобрание приняло решение обратиться в Госдуму с предложением создать в России единый реестр домашних животных. Реестр направлен на облегчение поиска владельца при потере животного или же в случае причинения питомцем ущерба посторонним. По мнению петербургских парламентариев, подобный механизм сможет поспособствовать безопасности людей, а также снизить социальную напряженность.

Вопрос бездомных животных стал активно обсуждаться на разных уровнях после того, как в конце февраля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. В Петербурге он не нашел поддержки у местных законодателей. Негативный отзыв на проект представили комитет по законодательству Заксобрания и представители фракции "Яблоко" в региональном парламенте. Не поддержал инициативу и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. В итоге рассмотрение проекта было принято отложить.

Анастасия Луценко, фото: unsplash