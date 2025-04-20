Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с праздником Пасхи

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравили 20 апреля жителей Петербурга с праздником Пасхи. Оба они приняли участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе.

В своем поздравлении Беглов напомнил горожанам о том, что в 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он призвал чтить подвиг предков и поздравил читателей.

"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, которая в 1945 году совпала с пасхальными днями. Жертвенная любовь победила смерть. Наш народ с Божией помощью одержал победу над страшным и безжалостным врагом", — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале Беглова.

В свою очередь, Бельский отметил в telegram-канале, что "сердца миллионов наполнены самыми добрыми чувствами". Также он счел ценным, что "вместе с православными эту радость разделяют многие — независимо от религиозных взглядов".

Помимо Беглова и Бельского, в праздничной церемонии в Казанском соборе принял участие министр спорта Михаил Дегтярев. "Встретил Праздник Праздников в Санкт-Петербурге", — написал он в своих социальных сетях.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного