На оформление ко Дню города и дню рождения Петра I потратят до 20 млн рублей

Городской центр рекламы и праздничного оформления объявил конкурс на централизованное оформление Петербурга ко Дню города и дню рождения императора Петра Великого, следует из информации на портале госзакупок. Всего на эти цели планируется потратить до 20,6 млн рублей.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен будет предоставить городу и смонтировать флаги Петербурга, России и Военно-морского флота, флагодержатели, баннеры, композиции, панно для размещения на фасадах зданий и иное оборудование. После праздников он же должен будет убрать элементы оформления с городских улиц. Завершить работы предстоит в срок до 17 июня.

В приложении к документу содержится перечень локаций для размещения оборудования. Оно появится в ряде районов города, в том числе в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Кронштадтском, Центральном и иных. Флаги и баннеры появятся на основных площадях и улицах города, а также украсят набережные Невы.

В марте стали известны претенденты на присвоение звания почетного гражданина Петербурга, из числа которых депутатам Законодательного собрания предстоит выбирать. Всего в перечень вошли пять человек, включая общественников и представителей ветеранских организаций.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру