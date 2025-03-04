Кто может стать почетным гражданином Петербурга в 2025 году

Фото ЗАКС.Ру

В мае депутаты Законодательного собрания будут выбирать новых почетных граждан Петербурга. В 2025 года на это звание будут предложены пять человек, среди которых общественники, представители ветеранских организаций и деятель культуры. Подробнее о претендентах на звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" - в материале ЗАКС.Ру.

Имена кандидатов на получение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" председатель городского парламента опубликовал в своем Telegram-канале 4 марта. Прием предложений от общественных организаций продолжался три месяца, с 1 января по 1 марта. В "шорт-лист" претендентов попали пять человек.

Василий Волобуев родился в 1942 году в Орловской области. В 90-х ушел с военной службы в звании генерала-майора. После этого в течение 15 лет работал в системе образования. В его обязанности входили, в частности, вопросы патриотического воспитания и начальной военной подготовки. Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов он возглавляет с 2013 года. С тех пор он регулярно принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти о Великой Отечественной войне. Чаще в окружении первых лиц он стал появляться после назначения Александра Беглова на пост губернатора. В января 2022 года глава города вручил Волобуеву почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Сейчас общественная организация под руководством Волобуева насчитывает более 600 тысяч человек и является одним из самых авторитетных ветеранских сообществ, говорится на сайте объединения.

Зиновий Меркин, который прошлым летом отметил 100-й день рождения, сейчас входит в совет ветеранов Ленинградской армии народного ополчения. В его официальной биографии говорится, что он "прибавил" себе один год в документах, чтобы в 17-летнем возрасте отправиться на фронт. Он принимал участие в Курской битве, освобождении Украины и Польши. Окончание Великой Отечественной войны он застал в Берлине. Летом 2024 года президент Владимир Путин наградил Меркина орденом Почета за активную общественную деятельность и воспитание молодежи.

Также среди претендентов на звание почетного гражданина есть Елена Тихомирова - сооснователь организации "Жители блокадного Ленинграда". В составе объединения она трудится более 30 лет. Тихомирова также входит в попечительский совет мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда - она является одним из самых заметных сторонников сохранения площадки на ее историческом месте. Еще она была инициатором установки памятников блокадным учителям и блокадным медикам. Недавно она озвучила предложение упростить порядок выдачи знаков "Жителю блокадного Ленинграда", убрав условие о минимальном сроке нахождения в осажденном городе не менее четырех месяцев. Идею поддержал губернатор Александр Беглов - в Смольном уже готовят соответствующий законопроект.

Еще один свидетель Великой Отечественной войны - Екатерина Тутурова. Сейчас она возглавляет Совет ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения. Принимала участие в боях на Лужском рубеже и на Невском пятачке. С конца 1942 года она была судебным секретарем сперва в дивизионных, а позже в военном трибунале Ленинградского гарнизона. Тутуровой 102 года.

Пятый претендент, директор Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Зоя Чалова, по совместительству президент РОО "Санкт-Петербургское библиотечное сообщество". Библиотечному делу Чалова посвятила всю жизнь. Ее заслуги в отрасли отмечали не только в России (она заслуженный работник культуры), но и за рубежом. Например, весной 2021 года французский консул вручил ей орден искусств и литературы.

Отметим, единственный кандидат на получение почетного звания, который был выдвинут не от "своей" организации - Зиновий Меркин. Его представил к награде "Всемирный клуб петербуржцев". Как рассказала ЗАКС.Ру начальник пресс-службы парламента Наталия Жохова, всего на рассмотрение в ЗакС поступило пять обращений от общественных организаций.

Законодательное собрание определит новых почетных граждан Петербурга, вероятно, на заседании 21 мая, предшествующем Дню основания города. Такой порядок прописан в законе. Голосование пройдет в закрытом режиме. Присутствовать во время церемоний в Большом зале Заксобрания никто, кроме депутатов, не сможет. Само награждение традиционно проходит 27 мая, в День города, однако закон допускает проведение процедуры и 26 мая. Обычно церемонию организовывают в ротонде Мариинского дворца. В мероприятии принимают участие губернатор Петербурга, председатель парламента, депутаты Государственной думы, общественники и чиновники, а также другие почетные граждане.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру