Полиция обнаружила еще один "резиновый" хостел в ходе рейда

Сотрудники экономической полиции Петербурга провели профилактический рейд, направленный на проверку деятельности петербургских хостелов, сообщила 21 апреля пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти. В результате одним мини-отелем заинтересовалось главное следственное управление ведомства.

Рейд затронул хостелы сразу в нескольких районах Петербурга. Под проверку правоохранителей попали также те мини-отели, в которых ранее уже была замечена организация незаконной миграции и чьи владельцы на данный момент находятся под следствием.

Именно в одном из таких хостелов вновь были обнаружены факты фиктивной регистрации иностранцев. Его предыдущие владельцы уже находились под следствием за организацию незаконной миграции, такая же участь может ждать и нового хозяина заведения.

Новый владелец хостела якобы действовал по той же схеме, что и его предшественники: за деньги регистрировал в заведении приезжих из Центральной Азии, которые фактически не проживали в отеле, после чего предоставлял подложные сведения об их регистрации в уполномоченные органы для дальнейшей легализации мигрантов на территории страны. По данным полиции, стоимость такой "услуги" могла составлять 5,5 тысяч рублей.

В итоге правоохранители изъяли из хостела необходимую документацию и передали ее вместе с результатами проверки в ГСУ ГУ МВД России для дальнейшей оценки.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по делу об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК РФ) в Петербурге были задержаны 15 человек. По версии следствия злоумышленники якобы помогали иностранцам получать разрешение на временное проживание в России с помощью фиктивных браков с местными жительницами.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации в Telegram-канале петербургской полиции