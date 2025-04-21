Активы владеющей "Ленэкспо" компании могут перейти в доход государства

Фрунзенский районный суд наложил арест на петербургские компании "Ленэкспо", "Маршал" и "Ф–5 Сервис", участником которых является ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст", обратил внимание "Деловой Петербург" 21 апреля. Их активы могут быть обращены в доход государства.

По информации издания, разбирательство связано с обращением в доход государства активов, принадлежащих бывшему главе "Газпром энерго" Алексею Митюшову. Митюшов должен был получать разрешения правительственной комиссии при совершении сделок, так как он владеет гражданством Литвы и ВНЖ Испании. Так как он таких разрешений не получал, теперь активы связанных с ним компаний могут перейти в государственную казну.

Отметим, что компания "Лэнэкспо", единственным учредителем которой является "Меркури Кэпитал Траст", владеет одноименным имущественным комплексом на Большом проспекте В.О. В соответствии с определением Фрунзенского районного суда арест распространяется на все паи под доверительным управлением УК, а также введен запрет на распоряжение имуществом. При этом пользоваться объектами все еще возможно. Известно, что за 2024 год "Ленэкспо" получило чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей.

В свою очередь ООО "Маршал", по информации СМИ, владеет комплексом зданий бывшего завода "Эскалатор" на Малом проспекте В.О. По информации самой компаний, ей может принадлежать участок площадью более 1,7 тысяч квадратных метром во Всеволожске. Однако "Маршалом" владеют не только "Мэркури Кэпитал Траст", но и ООО "Газремонтресурс" и ООО "Эколамелли". Также у компании есть "дочки" - ООО "Место Вкуса" и ООО "Коворкинг на Малом" – на которых арест не распространился. По итогам 2024 года "Маршал" понес 89 млн рублей чистого убытка, а общая стоимость активов компании составляет почти 0,9 млрд рублей.

Также известно, что ООО "Ф–5 Сервис" занимается арендой и лизингом легковых автомобилей. Прибыль компании за 2024 год составила 30 млн рублей, ее баланс – 243 млн рублей.

В начале марта ЗАКС.Ру писал, что генпрокуратура обратилась во Фрунзенский районный суд Петербурга с требованием обратить в доход государства ряд компаний, которые принадлежат бывшим топ-менеджерам "Газпрома". Тогда, помимо Митюшова, иски были поданы также к Кириллу Селезневу, Юлии Симаковой, ООО "Русхимальянс", ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит - Строительные решения".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру