Компании экс-менеджеров "Газпрома" хотят национализировать

Генеральная прокуратура обратилась во Фрунзенский районный суд Петербурга с требованием обратить в доход государства ряд компаний, которые принадлежат бывшим топ-менеджерам "Газпрома". В частности, иски поданы к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также ООО "Русхимальянс", ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - Строительные решения", сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

РБК со ссылкой на слова Лебедевой уточняет, что истец полагает, что ответчики могли получить доступ к акциям и долям ряда компаний коррупционным способом. Как пишет издание, генеральный директор "Русхимальянс" Кирилл Селезнев более 15 лет входил в состав правления "Газпрома" и был близким соратником главы госкорпорации Алексея Миллера. Митюшков тоже работал в структурах "Газпрома". Симакова владеет долей в ООО "Стратегия" вместе с Митюшковым.

Ранее Генеральная прокуратура заинтересовалась порядком приватизации столичного аэропорта "Домодедово". Ведомство подало иск к 30 компаниям, которые владеют долями в воздушной гавани.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру