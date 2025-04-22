ОЖД принесла Петербургу более 1 млрд рублей в бюджет с начала года

За первые три месяца 2025 года Октябрьская железная дорога перечислила в бюджеты регионов, через которые проходят ее пути, более 4 млрд рублей налогов, сообщили 22 апреля в пресс-службе ОЖД. Больше всего отчислений получили Петербург и Ленобласть.

Наибольшая сумма – 1,3 млрд рублей – пошла в бюджет Ленинградской области. В свою очередь Петербург получил 1,1 млрд рублей отчислений.

Что касается других регионов Северо-Запада, 550 млн рублей поступило в бюджет Республики Карелии, 373 млн рублей – в бюджет Мурманской области, 205 млн рублей были перечислены в Псковскую область. Меньше всего ОЖД принесла Новгородской области – 239 млн рублей. При этом единственный регион вне СЗФО, Тверская область, получил 418 млн рублей налоговых отчислений от ОЖД.

Напомним, ранее стало известно, что за первый квартал 2025 года ОЖД получила более 13 млрд рублей инвестиций. Из них почти 5 млрд рублей пошли на развитие железнодорожной инфраструктуры и строительство новых путей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру