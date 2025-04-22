Беглов поздравил комитет имущественных отношений с 10-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив городского комитета имущественных отношений (КИО) с 10-летием с момента его создания перед началом заседания правительства, сообщила 22 апреля пресс-служба градоначальника.

"История комитета начиналась раньше. У его истоков стояли Владимир Владимирович Путин и Анатолий Александрович Собчак", - отметил Беглов.

Комитет имущественных отношений появился в 2015 году после объединения существовавших с 1991 года комитетов по управлению городским имуществом и по земельным ресурсам и землеустройству. По словам губернатора, в этих подразделениях всегда трудились трудолюбивые и опытные экономисты и юристы, а многие из них смогли достичь руководящих должностей как в Петербурге, так и в других регионах. Некоторые из сотрудников продолжили свою карьеру в правительстве России.

Беглов также подчеркнул, что среди работников КИО есть те, кто трудится на благо города уже более 30 лет.

Губернатор также назвал КИО одним из главных звеньев в системе управления Петербургом, так как он выполняет функции по реализации стратегических проектов, в частности инфраструктурных. Участие ведомства также необходимо в таких сферах, как строительство соцобъектов и реставрация архитектурных памятников. Большую роль комитет играет и в наполнении городского бюджета, так как его обязанностью является управление городским имуществом.

Наконец, Беглов выразил благодарность главе КИО Владимиру Уварову и всему коллективу ведомства за выполнение поставленных задач и пожелал успехов в труде на благо города.

Напомним, что Беглов назначил Уварова на должность председателя комитета в ноябре 2024 года. До назначения он занимал пост зампредседателя КИО.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру