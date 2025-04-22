Полиция сорвала ночную стритрейсерскую сходку у "Газпром Арены"

Сотрудники ГАИ помешали стритрейсерами провести очередную сходку на Крестовском острове, сообщила 22 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В итоге на спецстоянке оказались пять автомобилей, а четырем любителям гонок может грозить уголовное дело.

В канун выходных в ГАИ Петербурга поступила информация о запланированной встрече стритрейсеров у "Газпром Арены". Сотрудники дорожной полиции приехали место сходки, где провели осмотр более 50 автомобилей. Наиболее тщательно проверялись номерные агрегаты транспортных средств.

В итоге четыре автомобиля были отправлены на спецстоянку из-за подозрения, что номерные агрегаты были изменены. Если это подтвердится, их владельцам грозит уголовная ответственность за подделку идентификационного номера транспортного средства (326 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 3 лет.

Также на спецстоянку был доставлен и тюнингованный "Мерседес", чей владелец отказался от прохождения медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ). За это ему грозит штраф и лишение прав.

На часть водителей, чьи автомобили имели слишком "шумные" двигатели, были составлены протоколы за незаконные изменения в конструкции транспортного средства (ст. 12.5 КоАП РФ). Сотрудники ГАИ напомнили автовладельцам, что за игнорирование требований полиции об устранении технических нарушений возможно снятие транспортного средства с регистрации.

В начале апреля ЗАКС.Ру писал, глава МО "Лахта-Ольгино" Павел Богданов направил обращение к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой организовать выездные проверки в связи с жалобами местных жителей на шумные заезды на парковке торгового центра "Гарден Сити".

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации в Telegram-канале петербургской полиции