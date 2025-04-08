Глава МО "Лахта-Ольгино" пожаловался Плугину на шумных стритрейсеров

Жалобы местных жителей на шумные заезды на парковке торгового центра "Гарден Сити" сподвигли главу МО "Лахта-Ольгино" Павла Богданова обратиться к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину, сообщили в паблике муниципального образования "ВКонтакте". Письмо с просьбой организовать выездные проверки было подписано 2 апреля, следует из размещенного в посте скриншота.

Сами заезды проводились по ночам в выходные дни 15-16, 22-23 и 29-30 марта, говорится в обращении. Громкая музыка и шум тревожили покой жителей поселков Лахта и Ольгино, которые жаловались муниципалам на организацию "скоростных заездов, гонок и дрифта транспорта".

"Прошу организовать выездные проверки по выходным дням с целью установления и привлечения к административной ответственности виновных лиц и принятия мер по пресечению подобных нарушений", — говорится в опубликованном тексте письма.

Вечеринки стритрейсеров не впервые привлекают к себе внимание. После рейда полиции в октябре 2024 года к административной ответственности были привлечены 42 нарушителя, задержанных на месте нелегальных гонок на Крестовском острове. За год до этого депутат Госдумы Олег Нилов предложил забирать стритрейсеров в армию.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру