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Новости 14:25

Рябоконь предложил компенсировать некачественные медуслуги по принципу ОСАГО

фото ЗакС политика Рябоконь предложил компенсировать некачественные медуслуги по принципу ОСАГО

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал федеральный законопроект, предусматривающий внесудебную компенсацию со стороны страховых компаний в случае предоставления некачественной медицинской помощи в рамках ОМС, сообщил депутат в своем Telegram-канале 22 апреля. 

В публикации Рябоконь отмечает, что проблема причинения вреда здоровью пациентов стоит остро как в частных, так и в государственных медучреждениях. По его мнению, медицинские организации не заинтересованы в повышении качества оказываемых медуслуг, так как они в любом случае будут оплачены страховыми компаниями.

В связи с этим Рябоконь разработал законопроект, в соответствии с которым компенсация за причиненный вред в ходе некачественной медпомощи должна осуществляться по принципу ОСАГО – со стороны страховой компании во внесудебном порядке. При этом права требования к медицинским организациям перейдут от пациентов к страховым операторам.

Депутат считает, что подобное изменение замотивирует "страховщиков" усилить контроль за качеством медицинских услуг, а также упростит получение компенсации для пострадавших пациентов.

Напомним, что ранее Рябоконь в своем Telegram-канале опубликовал статистику о количестве покусанных собаками россиян. По предоставленным ему данным Роспотребнадзора, в 2024 году в связи с укусами животных в медицинские учреждения страны обратилось чуть более 237 тысяч человек, из них около 5,5 тысячи были петербуржцами. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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