Рябоконь предложил компенсировать некачественные медуслуги по принципу ОСАГО

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал федеральный законопроект, предусматривающий внесудебную компенсацию со стороны страховых компаний в случае предоставления некачественной медицинской помощи в рамках ОМС, сообщил депутат в своем Telegram-канале 22 апреля.

В публикации Рябоконь отмечает, что проблема причинения вреда здоровью пациентов стоит остро как в частных, так и в государственных медучреждениях. По его мнению, медицинские организации не заинтересованы в повышении качества оказываемых медуслуг, так как они в любом случае будут оплачены страховыми компаниями.

В связи с этим Рябоконь разработал законопроект, в соответствии с которым компенсация за причиненный вред в ходе некачественной медпомощи должна осуществляться по принципу ОСАГО – со стороны страховой компании во внесудебном порядке. При этом права требования к медицинским организациям перейдут от пациентов к страховым операторам.

Депутат считает, что подобное изменение замотивирует "страховщиков" усилить контроль за качеством медицинских услуг, а также упростит получение компенсации для пострадавших пациентов.

Напомним, что ранее Рябоконь в своем Telegram-канале опубликовал статистику о количестве покусанных собаками россиян. По предоставленным ему данным Роспотребнадзора, в 2024 году в связи с укусами животных в медицинские учреждения страны обратилось чуть более 237 тысяч человек, из них около 5,5 тысячи были петербуржцами.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру