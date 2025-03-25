Рябоконь: в 2024 году собаки покусали более 237 тысяч россиян

Статистику о количестве покусанных собаками россиян опубликовал в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь 25 марта. Как сказано в публикации, в 2024 году в связи с укусами животных в медицинские учреждения страны обратилось чуть более 237 тысяч человек.

Соответствующие данные Рябоконю предоставил Роспотребнадзор. Как добавил депутат, исходя из общероссийской статистики, на 100 тысяч человек приходится почти 162 укуса собак.

"Цифра удручающая. Для защиты самих животных, в том числе от жестокого обращения, и повышения уровня ответственности хозяев собак необходимо принять дополнительные меры на законодательном уровне", – написал депутат в своем Telegram-канале.

В комментарии "Фонтанке.ру" Рябоконь рассказал о показателях Петербурга. По его словам, последние три года количество покусанных петербуржцев превышает 5000 человек в год, и эта цифра растет: в 2024 году от укусов животных пострадали 5462 человека (1187 детей), в 2023-м – 5245 человек (1777 детей) и в 2022-м – 5084 человека (1130 детей).

В публикации депутат напомнил, что петербургский парламент на завтрашнем заседании рассмотрит проект федерального закона, в рамках которого предлагается создать общероссийский реестр домашних животных. Если его примут, проект отправится на рассмотрение в Госдуму.

Об этой инициативе ЗАКС.Ру писал в начале февраля. Проект был разработан комиссией по экологии ЗакСа во главе с ее председателем Алексеем Макаровым. Согласно тексту законопроекта, реестр домашних питомцев станет автоматизированной информационной системой, в которой будут содержаться данные о животных и их владельцах. Отметим, что Совет законодателей инициативу поддержал.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский ранее высказал мнение, что система идентификации животных и их владельцев поможет выработать ответственное отношение к питомцам.

Анастасия Луценко, фото: unsplash