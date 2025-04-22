Путин приедет в Петербург на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин приедет в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, сообщил 22 апреля ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина. Соответствующее заявление Панкин сделал на совместном брифинге российского дипведомства и Фонда Росконгресс.

"Я начну свое краткое выступление с Петербургского международного экономического форума. Он состоится 18-21 июня. <…> Как вам уже известно, с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. Так будет и на этот раз", - заявил замминистра на брифинге.

В начале апреля Фонд Росконгресс рассказал, что главной темой ПМЭФ в этом году была выбрана "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Известно, что количество участников форума в этом году уже превысило показатели прошлого на 20%. При этом директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал, что не исключает присутствия на форуме гостей из недружественных стран.

На данным момент известно, что Бахрейн станет страной-гостем на ПМЭФ. Также среди иностранных гостей ожидается президент Индонезии Прабово Субианто. Также Росконгресс сообщал о том, что несколько американских компаний намерены посетить форум. О таких же планах ряда итальянских компаний заявлял и президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру