"Росконгресс" не исключил участие гостей из недружественных стран в ПМЭФ

Директор фонда "Роскогресс" Александр Стуглев в интервью РИА "Новости" не исключил, что на Петербургском международном экономическом форуме могут присутствовать гости из недружественных стран. Стуглев отметил, что иностранцы в таком случае должны разделять ценности России.

"Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - цитирует РИА "Новости" Стуглева.

В 2025 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня в "Экспофоруме". Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как губернатор Петербурга Александр Беглов встречался со своими коллегами из Омской и Пензенской областей и приглашал их на ПМЭФ.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру