В МО "Комарово" ответили на вызов Куликова и сняли видео про субботник

Муниципалы из МО "Поселок Комарово" ответили на вызов бывшего депутата совета, а сейчас главы округа МО "Северный" Юрия Куликова, и записали видеоролик, посвященный общегородскому субботнику. Отметим, изначально Куликов бросил вызов Кронштадтскому району.

"Ну ничего себе, вы это видели? А нам так слабо? Мы можем лучше!" - с этих слов начинается трехминутный видеоролик, опубликованной главой округа Анастасией Журавской.

На протяжении двух минут сотрудники муниципального образования под дабстеп работают с граблями. Кадры уборки чередуются вставками с размахиванием садового инструмента и мусорными пакетами. На одном из кадров герои ролика пытаются надуть полиэтиленовый мешок с помощью воздуходувки. В МО "Комарово" решили передать эстафету в Адмиралтейский район. В частности, главе МО "Семеновский" Илье Стрелкову.

Напомним, 18 апреля глава МО "Северный" Юрий Куликов представил свой ролик на тему субботника. Монтаж видеозаписи с кавером на песню "Сигма-бой" занял несколько дней.

Константин Леньков / Фото кадр из видео Анастасии Журавской