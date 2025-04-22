Ржаненков отчитался о доходе в 5,4 млн рублей за 2024 год

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению в Заксобрании Петербурга, член фракции "Единая Россия" Александр Ржаненков заработал в 2024 году 5,4 млн рублей. Свою декларацию депутат опубликовал в социальных сетях 22 апреля. После вычета налогов заработок парламентария за прошедший год составил 4,7 млн рублей. Эта сумма сложилась из депутатской зарплаты, дохода от вклада в банке, пенсии и социальных выплат, положенных ветерану труда. Автомобиль у Ржаненкова прежний — Volvo XC-90, выпущенный в 2010 году.

Из недвижимости у Ржаненкова два объекта: доля в квартире в деревне Рябцево Смоленской области, где он родился, и доля в петербургской квартире. Последней он владеет на пару с супругой. Ее доход в 2024 году составил 467 тысяч рублей.

"Доход вырос по сравнению с прошлым годом на размер ежегодной индексации зарплаты, пенсии и социальных выплат. Имущество осталось тем же", - прокомментировал Ржаненков свой заработок.

Напомним, депутаты по собственному желанию могут публично рассказать о своих доходах. С 2022 года декларации чиновников недоступны для граждан, как это было прежде. В Законодательном собрании сведения о доходах публикуют в обезличенном формате. Так, один из депутатов задекларировал доход почти в 245 млн рублей за 2024 год. Председатель парламента Александр Бельский заработал 8,2 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру