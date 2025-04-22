В Петербурге уменьшилось число плательщиков с задолженностью от 5 тысяч рублей

По состоянию на апрель 2025 года в Петербурге насчитывалось 84 тысячи плательщиков за электроэнергию с задолженностью свыше пяти тысяч рублей, сообщили 22 апреля в Едином информационно-расчетном центре города. Это на 9,7 % меньше, чем было годом ранее.

В целом введение Единого платежного документа благотворно сказалось на уменьшении задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги, заявили в ЕИРЦ. "Благодаря единой квитанции удалось сформировать эффективную систему контроля и взыскания долгов, а также улучшить уровень собираемости платежей", — говорится в распространенном сообщении.

Так, собираемость платежей за услуги ЖКХ составила в Петербурге 97 % за I квартал 2025 года.

В ЕИРЦ сообщили о том, что с мая-июня текущего года намерены приступить к взысканию задолженностей за коммунальные услуги с собственников жилья, находящегося под управлением Жилкомсервисов. Договоренность об этом достигнута с жилищным комитетом.

Ранее стало известно, что в 2024 году средний размер задолженности за коммунальные услуга в Петербурге составил 32,7 тысячи рублей. При этом средний долг по кредитам и займам составил в городе 106,8 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру