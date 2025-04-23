Заксобрание утвердило текст инициативы о ценниках на социально значимые товары

Петербургские депутаты 23 апреля поддержали проект федеральной законодательной инициативы об обязательном указании на ценниках размера наценки на социально-значимые товары, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ будет отправлен на рассмотрение депутатам Государственной думы.

Идея принадлежит члену фракции "Единая Россия" Андрею Рябоконю. Он полагает, что указание размера торговой наценки на товары из перечня социально-значимых позволит снизить "социальную напряженность", а также поможет потребителем лучше ориентироваться в предложениях ретейлеров. Не все коллеги Рябоконя придерживаются такого же мнения. О том, как законопроект обсуждали во время первого чтения - в материале ЗАКС.Ру.

Список социально-значимых товаров определен правительством России. Перечень состоит из 24 наименований, среди которого мясо, овощи, хлеб, масло, молоко, картофель и другие продукты. Предполагается, что торговые сети не должны завышать цены на эти товары выше установленных показателей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру