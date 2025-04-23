Желудков рассказал о работе Контрольно-счетной палаты Петербурга в 2024 году

На заседании Законодательного собрания Петербурга 23 апреля с отчетом о работе в 2024 году выступил председатель Контрольно-счетной палаты города Константин Желудков, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава надзорного ведомства рассказал, что за отчетный период в результате работы удалось сохранить порядка 717 млн рублей из бюджета.

Всего за год было проведено 321 контрольное мероприятие в отношении 170 объектов. Сотрудникам ведомства удалось "охватить" проверку использования 241 млрд рублей бюджетных средств. За год в КСП составили 24 протокола об административных нарушениях. В прокуратуре по мотивам проверок было составлено 89 представлений и 17 административных протоколов.

Желудков уже традиционно напомнил, что целью КСП не является наказание, а помощь организациям, которые являются распорядителями бюджетных средств. Желудков занимает должность главы Контрольно-счетной палаты уже пять лет и планирует переизбраться на этот пост снова.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру