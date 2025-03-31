Желудков и двое его подчиненных поборются за пост главы КСП

Законодательное собрание завершило прием заявок от желающих занять пост главы Контрольно-счетной палаты, сообщил 31 марта в своем Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский. Полученные от трех кандидатов документы направлены на согласование в Счетную палату.

В числе претендентов оказался нынешний председатель КСП Константин Желудков. Как отметил Бельский, Желудков начинал свой трудовой путь в контрольном органе почти 13 лет на должности аудитора. Возглавил КСП он в 2020 году, его кандидатуру на переизбрание предложил бюджетно-финансовый комитет Заксобрания.

Соперниками Желудкова выступят глава аппарата КСП Александр Дружинин и начальник инспекции № 8 аппарата КСП Денис Беляков. О первом председатель ЗакСа сообщил, что тот "работал в бизнес-структурах, органах муниципального и городского управления", а в КСП пришел в 2021 году. Его конкурент Беляков трудится в КСП с 2011 года, перед этим работал на промышленных предприятиях Петербурга.

Кандидатуру Дружинина внесла постоянная комиссия по организации публичной власти и административно-территориальному устройству ЗакСа. Белякова предложила постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности.

КСП была сформирована по инициативе Заксобрания в 1995 году для слежения за расходованием бюджета города и проведения проверок муниципалитетов, районных администраций, комитетов и подведомственных организаций. В честь своего 30-летия орган объявлял о закупке книг, гравюр и чайных пар на общую сумму до 4 млн рублей. По итогам проведенных конкурсов итоговая сумма снизилась до 3,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру