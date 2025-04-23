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Новости 12:20

В 2025 году ЗакС изберет до трех почетных граждан Петербурга

фото ЗакС политика В 2025 году ЗакС изберет до трех почетных граждан Петербурга

Депутаты Заксобрания Петербурга на закрытом заседании 23 апреля приняли решение о присвоении в 2025 году до трех званий "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", рассказал спикер парламента Александр Бельский, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Если в этом году ЗакС выберет троих почетных граждан, то это будет последнее голосование по данному вопросу в седьмом созыве депутатов. 

На это звание выдвинуты председатель Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев, член совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин и глава правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Изначально на почетное звание было выдвинуто пять человек, однако двое решили снять свои кандидатуры: глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерина Тутурова и директор публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова. 

Торжественная церемония вручения почетных знаков должна состояться в день основания Петербурга — 27 мая. Мероприятие проходит в ротонде Мариинского дворца с участием губернатора Петербурга, а также представителей общественности и почетных граждан прошлых лет.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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