Два претендента на звание почетного гражданина Петербурга сняли свои кандидатуры

Количество претендентов на звание почетного гражданина Петербурга уменьшилось до трех человек, сообщил 21 апреля спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Изначально в списке было пять кандидатов, однако глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерина Тутурова и директор публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова отказались от участия в процедуре.

Таким образом, претендентами на получение звания остаются генерал-майор авиации Василий Волобуев, член совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин и глава правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Решение о том, состоится ли в 2025 году присвоение званий почетного гражданина Петербурга, будет принято на этой неделе, уточнил Бельский. Согласно действующему законодательству, это должно произойти на закрытом заседании Заксобрания в срок до 1 мая.

Решение о присвоении звания выносится на закрытом заседании ЗакСа, предшествующем празднованию Дня города, то есть перед 27 мая. Всего за созыв городской парламент вправе присвоить соответствующее звание восьмерым гражданам. В свою очередь, они получат право на безотлагательный прием губернатором, спикером ЗакСа и должностными лицами органов госвласти, вносить от своего имени вопросы в ЗакС и правительство города, а также бесплатно ездить в общественном транспорте и обслуживаться в залах для официальных делегаций на вокзалах и в аэропорту. Помимо этого, им положены ежемесячные выплаты из городского бюджета.

В 2024 году звание почетных граждан Петербурга присвоили ученым Эдуарду Айламазяну и Дмитрию Гранову и артисту Давиду Голощекину.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру