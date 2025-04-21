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Новости 12:36

Два претендента на звание почетного гражданина Петербурга сняли свои кандидатуры

фото ЗакС политика Два претендента на звание почетного гражданина Петербурга сняли свои кандидатуры

Количество претендентов на звание почетного гражданина Петербурга уменьшилось до трех человек, сообщил 21 апреля спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Изначально в списке было пять кандидатов, однако глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерина Тутурова и директор публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова отказались от участия в процедуре.

Таким образом, претендентами на получение звания остаются генерал-майор авиации Василий Волобуев, член совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин и глава правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Решение о том, состоится ли в 2025 году присвоение званий почетного гражданина Петербурга, будет принято на этой неделе, уточнил Бельский. Согласно действующему законодательству, это должно произойти на закрытом заседании Заксобрания в срок до 1 мая.

Решение о присвоении звания выносится на закрытом заседании ЗакСа, предшествующем празднованию Дня города, то есть перед 27 мая. Всего за созыв городской парламент вправе присвоить соответствующее звание восьмерым гражданам. В свою очередь, они получат право на безотлагательный прием губернатором, спикером ЗакСа и должностными лицами органов госвласти, вносить от своего имени вопросы в ЗакС и правительство города, а также бесплатно ездить в общественном транспорте и обслуживаться в залах для официальных делегаций на вокзалах и в аэропорту. Помимо этого, им положены ежемесячные выплаты из городского бюджета.

В 2024 году звание почетных граждан Петербурга присвоили ученым Эдуарду Айламазяну и Дмитрию Гранову и артисту Давиду Голощекину.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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