Смольный может передать платные парковки частным концессионерам

Комитет по транспорту Петербурга разработал проект постановления, в соответствии с которым право создавать и управлять платными парковочными мечтами предлагается предоставить в том числе частным концессионерам, обратил внимание "Деловой Петербург" 23 апреля. Проект документа был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 21 апреля.

Новое постановление должно внести изменения в постановление правительства 2014 года о порядке создания и использования на платной основе парковок и парковочных мест на городских дорогах. На данный момент создавать платные парковки и управлять ими могут государственные учреждения и партнеры города по соглашению о государственно-частном партнерстве. В новой редакции этот список предлагается дополнить концессионерами. Это означает, что управлять платными парковками смогут и индивидуальный предприниматели. "Деловой Петербург" также отмечает, что, на примере ЗСД, концессионеры могут потребовать у города возмещение недополученных доходов.

Как подчеркивает издание, в 2017 году Смольный уже вел переговоры о передаче платных парковок ООО "Парковки Северной столицы". Однако по итогу управление парковками, их развитие и взимание платы так и осталось за СПб ГКУ "Городской центр управления парковками".

Отметим, что на данный момент в Петербурге созданы 22 зоны платной парковки в Центральном, Петроградском и части Василеостровского и Адмиралтейского районов с общим количество парковочных мест порядка 48 тысяч. Ранее ЗАКС.Ру писал, что в комтрансе рассматривают возможность введения платной парковки у Балтийского вокзала. В ведомстве также обсуждается вопрос увеличения тарифов на парковку в загруженных местах.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру