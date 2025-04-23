Следком возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского в Кингисеппе

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 23 апреля. Ранее днем в Кингисеппе был убит сотрудник полиции.

По информации следствия, 23 апреля около 11:30 возле дома № 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе был убит оперуполномоченный уголовного розыска, находящийся при исполнении служебных обязанностей. Правоохранитель мог предпринять попытку задержать мужчину, похожего на лицо, находящееся в розыске. В ответ неизвестный якобы достал нож и нанес полицейскому удар в область шеи, после чего скрылся с места преступления. Сотрудник ведомства скончался на месте.

На место происшествия отправилось руководство ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также местонахождение злоумышленника. Ориентировка на него была передана в полицию соседних районов.

Прокуратура Ленобласти постановление о возбуждении уголовного дела признала законным. Ход и результаты расследования были поставлены на личный контроль прокурора Ленобласти Сергея Жуковского.

Напомним, что в конце марта уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) было возбуждено в отношении мужчины, открывшего огонь с крыши дома в Мурманске вечером 30 марта. Неизвестный стрелял по машине патрульно-постовой службы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру