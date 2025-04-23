На ЗСД повысят некоторые тарифы с 1 мая

Новые тарифы на Западном скоростном диаметре Петербурга (ЗСД) начнут действовать с 1 мая, сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы" 23 апреля. Повышения коснутся тарифов, действующих при оплате наличными и банковской картой, а также базовые тарифы "Транспондер" на отдельных маршрутов. Стоимость тарифных опций останется прежней.

Наиболее выгодные условия остаются при использовании транспондера. Как отмечается в публикации, электронные устройства используют подавляющее число водителей. Базовые тарифы "Транспондер" формируются отдельно для каждого маршрута, а среднее их повышение составит менее 6%. Как отмечается в публикации, стоимость проезда на почти 33% общего количество маршрутов не изменится.

Однако порядка 8% пользователей все еще оплачивают проезд по ЗСД наличными или банковскими картами на пункте оплаты. Для них тарифы изменятся по всем маршрутам. Как отмечается в публикации, изменение базового тарифа может быть кратно 50 рублям для обеспечения скорости взимания платы кассирами-операторами.

Как подчеркивают в пресс-службе "Магистрали Северной столицы", оплата наличными и банковской картой остается наименее выгодным вариантом и подходит для разовых поездок. При регулярном использовании ЗСД в публикации предлагается рассмотреть возможность использования транспондера, а также подключения одной из тарифных опций, позволяющих получить скидку.

Подробную информацию о новых базовых тарифах можно найти на сайте "Магистрали Северной столицы" в разделе "Официальное опубликование".

Напомним, что в феврале замглавы комитета по транспорту Михаил Казаков заявил, что ведомство рассматривает возможность введения дифференцированного тарифа на платную парковку в Петербурге. При этом чиновник подчеркнул, что никаких конкретных решений пока не принято.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру