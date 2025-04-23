ЦИК начнет получать данные об избирателях из единого регистра населения

О планах перейти на обновление регистра избирателей в соответствии с единым регистром населения заявил зампред ЦИКа Николай Булаев на заседании комиссии 23 апреля, сообщила пресс-служба органа. На данный момент в регистре избирателей есть сведения о 117 млн россиян, из которых 112 млн являются избирателями.

"Переход на систему получения сведений из Единого регистра населения – это революционное преобразование, которое позволит нам актуализировать данные Регистра избирателей практически в режиме реального времени", - приводит слова Булаева пресс-служба.

Перейти на новую систему получения данных ЦИК намерен до середины августа. На данный момент комиссия уточняет сведения об избирателях раз в квартал при помощи различных источников, включая МВД, ФСИН, ЗАГС и т.д.

При переходе на новую систему ЦИК сможет по закрытым каналам связи в режиме онлайн получать сведения о паспортных данных избирателей, их месте регистрации и другую необходимую информацию. Появится у комиссии и возможность уточнять сведения об отдельных гражданах в режиме "запрос-ответ". Как уточняется в публикации, пока что эта процедура может занимать недели и месяцы.

Учреждение системы обмена информации между регистром избирателей и единым регистром населения стало возможным благодаря вступившему с начала 2025 году в силу закону "О едином Федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", отметили в ЦИК.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по состоянию на 1 января 2025 года в Петербурге насчитывалось 3,87 млн избирателей. Это на 52 тысячи человек больше, чем было зафиксировано Горизбиркомом к 1 июля 2024 года – тогда сообщалось о 3,82 млн избирателей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру