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Муниципал 20:17

Муниципалы из Нарвского округа за счет бюджета заправляли личные автомобили

фото ЗакС политика Муниципалы из Нарвского округа за счет бюджета заправляли личные автомобили

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки деятельности МО "Нарвский округ" за период с января 2022 года по декабрь 2024 года. Надзорное ведомство нашло нарушения при проведении закупок и распоряжении муниципальной собственности. 

В КСП заявили, что сотрудники муниципального образования использовали средства из местного бюджета для покупки  горюче-смазочных материалов для личных автомобилей, несмотря на то, что на балансе округа есть служебная машина. Кроме того, нормы расходы топлива определялись по рекомендациям, рассчитанным на автотранспортные предприятия. Муниципальное образование к таким не относится. Вопросы у ведомства возникли и к помещениям, в которых находится муниципальный совет и местная администрация. Местные власти решили без согласования КИО провести перепланировку в представленном им помещении. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о результатах проверки КСП в МО "Полюстрово".

Константин Леньков / Фото Смольный


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