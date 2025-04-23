Муниципалы из Нарвского округа за счет бюджета заправляли личные автомобили

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки деятельности МО "Нарвский округ" за период с января 2022 года по декабрь 2024 года. Надзорное ведомство нашло нарушения при проведении закупок и распоряжении муниципальной собственности.

В КСП заявили, что сотрудники муниципального образования использовали средства из местного бюджета для покупки горюче-смазочных материалов для личных автомобилей, несмотря на то, что на балансе округа есть служебная машина. Кроме того, нормы расходы топлива определялись по рекомендациям, рассчитанным на автотранспортные предприятия. Муниципальное образование к таким не относится. Вопросы у ведомства возникли и к помещениям, в которых находится муниципальный совет и местная администрация. Местные власти решили без согласования КИО провести перепланировку в представленном им помещении.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о результатах проверки КСП в МО "Полюстрово".

Константин Леньков / Фото Смольный