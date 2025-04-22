КСП рассказала о нарушениях в МО "Полюстрово"

Контрольно счетная-палата Петербурга рассказала о результатах проверки деятельности МО "Полюстрово" с января 2022 года по декабрь 2024 года. Большинство нарушений были связаны с закупками. Помимо нарушения ведения плана графика закупок, муниципалы вышли за рамки объема закупок у единственного поставщика. Также претензии возникли из-за приобретенных у единственного поставщика товаров с превышением максимальной стоимости, что привело к избыточным расходам бюджета. Среди таких товаров оказались смартфон, МФУ, моноблок, офисные кресла.

Также в ходе закупочной деятельности муниципалы из МО "Полюстрово" оплачивали товары и услуги, которые не соответствовали требованиям контрактов. Например, по некоторым контрактам не были представлены фотоотчеты, либо они были подготовлены не в полном объеме.

"Еще в одном случае был оплачен контракт на выполнение работ по благоустройству территории и, в частности, устройство детского игрового комплекса, на боковой панели которого отсутствуют декоративные элементы, предусмотренные контрактом. Комиссия Контрольно-счетной палаты отметила, что приемка и оплата Местной администрацией услуг, не соответствующих условиям контрактов, лишила возможности применения мер ответственности к недобросовестным исполнителям в виде штрафа, который мог поступить в местный бюджет", - говорится в отчете КСП.

По итогам проверки на главу местной администрации МО "Полюстрово" было составлено четыре административных протокола по статье "Нарушение порядка формирования и представления сведений, используемых при рассмотрении проектов бюджета" (ст. 15.15.7 КоАП). Отметим, глава местной администрации и глава совета в МО "Полюстрово" — один и тот же человек, Андрей Жабрев. Все четыре протокола на него были рассмотрены в первой половине марта, убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

Напомним, с марта Жабрев входит в состав профильного органа по вопросам местного самоуправления при Совфеде. Также с недавнего времени он является почетным профессором РАНХиГС.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру