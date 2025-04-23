Более 23 тысяч автомобилей попали на штрафстоянку из-за неправильной парковки

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга отправили на штрафстоянку более 23 тысяч автомобилей из-за парковки под запрещающими знаками (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ) за первый квартал 2025 года, сообщила 23 апреля пресс-служба ведомства.

Всего за стоянку в неположенном месте чиновники выписали более 230 тысяч постановлений. Еще 245 тысяч постановлений было составлено из-за неоплаты платной парковки.

Напомним, штраф по ч.5 ст. 12.16 КоАП составляет 4,5 тысяч рублей. При этом если водитель оплатит штраф в течение месяца, то сумма может быть снижена до 3,3 тысяч рублей.

Ранее в комтрансе также рассказывали, что за первые три месяца 2025 года в зоне платных парковок сотрудники ведомства очистили более 5 тысяч номерных знаков от посторонних предметов, мешающих идентификации автомобиля.

фото ЗАКС.Ру