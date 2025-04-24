Полиция искала нелегальных мигрантов на мусорном полигоне у "Пулково"

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд, направленный на поиск нарушителей миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 24 апреля. По итогам проверки 10 иностранцев оказались в отделах полиции.

Рейд затронул сразу несколько стройобъектов на территории города, а также крупный мусорный полигон в Ломоносовском районе Ленобласти, расположенный недалеко от аэропорта "Пулково". Силовики проверяли документы у иностранных граждан, работающих на этих объектах, а также проживающих на их территории в бараках. Нарушения миграционного законодательства были выявлены у 10 человек, они были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.

Параллельно проверкой на дорогах занимались участвовавшие в рейде сотрудники ГАИ. Они проверили более 100 автомобилей, за рулем которых могли находиться иностранцы. По итогу были выявлены десятки нарушений, теперь водителям-мигрантам предстоит выплатить штрафы за непристегнутые ремни, отсутствие страховки и технические неисправности транспортных средств.

Напомним, что в конце марта во время прямой линии вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко рассказал, что количество трудовых мигрантов в Петербурге уменьшилось приблизительно на 60%. Всего на учете в городе находится около 210 тысяч иностранцев. По словам Потапенко, снижение числа иностранных граждан в Петербурге связано с контролем ситуации со стороны правоохранителей.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации в Telegram-канале полиции