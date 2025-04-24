В Петербурге могут вновь увеличить выплаты пострадавшим при ЧС

Размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера может снова вырасти в Петербурге, следует из проекта постановления Смольного, опубликованного 24 апреля для прохождения антикоррупционной экспертизы. Это уже второй раз за неполный год: ранее, в сентябре 2024 года, в постановление о выплатах уже вносились коррективы для уравнивания их величины с федеральными.

В предыдущий раз размер каждой выплаты пострадавшим при ЧС в Петербурге был увеличен в полтора раза. Как ожидается, новое повышение окажется не столь заметным.

Так, в Смольном намереваются увеличить размер единовременной помощи пострадавшим с нынешних 15 000 до 15 675 рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости выплата вырастет с 75 000 до 78 375 рублей. Если же такое имущество будет утрачено полностью, размер выплаты составит 156 750 рублей вместо установленных сейчас 150 000 рублей.

Если в результате чрезвычайной ситуации здоровью человека был нанесен тяжкий вред или вред средней степени тяжести, выплата составит 627 000 рублей. Получившие легкий вред здоровью граждане смогут претендовать на выплату в размере 313 500 рублей, согласно проекту постановления. Сейчас речь идет о выплатах в размере 600 000 и 300 000 рублей соответственно.

Наконец, размер выплаты в случае гибели гражданина составит 1 567 500 рублей против нынешних 1 500 000 рублей. Правом на получение средств будут обладать члены семьи погибшего, деньги между ними будут распределяться равными долями.

Предполагается, что действие постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру