Экс-губернатор Полтавченко рассказал молодежи о работе в Смольном

На площадке РАНХиГС 24 апреля в рамках нового проекта петербургского Горизбиркома "Открытый диалог с Молодежной избирательной комиссией Санкт-Петербурга" состоялась встреча с бывшим губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко, рассказал глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.

"Георгий Сергеевич видный государственный деятель, автор многих инициатив по социально-экономическому развитию Петербурга, настоящий патриот родного города и своей страны. Уверен, что все участники встречи получили сегодня бесценный опыт от живого и открытого общения с нашим гостем", - написал Мейксин.

Как уточнили в пресс-службе избирательной комиссии, Полтавченко рассказал собравшимся, как "выбрать профессию по душе" и почему важно принимать участие в выборах. Также экс-глава Северной столицы поделился своим опытом работы в Смольном.

Напомним, Полтавченко возглавлял городское правительство в течение семи лет, с 2011 по 2018 год. После ухода с поста губернатора он до 2023 года был председателем совета директоров ОСК. С января 2024 года Полтавченко является председателем Попечительского совета Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Константин Леньков / Фото СПбИК