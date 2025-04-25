Беглов поздравил коллектив Корабелки с 95-летием вуза

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 95-летием Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, ведущий вуз в сфере подготовки кадров для судостроительной отрасли. На торжественном мероприятии в стенах университета 25 апреля присутствовали также выпускник Корабелки, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, а также глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы поздравляем с юбилеем одну из легенд нашего города – Морской технический университет, нашу знаменитую Корабелку. Университет давно стал одним из символов Петербурга. Почти сто лет здесь растят специалистов, которые создают флот для нашей страны, работают над самыми передовыми морскими технологиями", – цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Патрушев вручил ректору вуза Глебу Туричину благодарность президента России. Беглов передал Турчину благодарность губернатора.

Сейчас в Корабелке учатся семь тысяч студентов. На площадке университета работают 7 факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, более полусотни научно-образовательных и базовых кафедр.

Напомним, в конце января Беглов и Патрушев в СПбГМТУ обсуждали перспективы судостроительной отрасли.

Константин Леньков / Фото Смольный