Депутат Иванова отчиталась о росте доходов в 2024 году

Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Ирина Иванова заработала в 2024 году 5,41 млн рублей, следует из опубликованной ею 25 апреля информации. Доход ее супруга за год составил 5,95 млн рублей. В 2023 году депутат задекларировала 4,78 млн рублей своих доходов и 4,48 млн рублей доходов мужа.

"По имуществу, находящемуся в нашей собственности, никаких изменений нет. Все как в прошлом году", — написала Иванова в своем Telegram-канале.

В 2023 году парламентарий сообщала о том, что ей принадлежит земельный участок площадью 11,56 соток и жилой дом площадью 35,1 квадратных метра. В собственности у нее имелись четыре квартиры площадью 47,5 квадратных метра, 57,5 "квадрата", 87 "квадратов" и 42,3 "квадрата". Также она указывала, что владеет гаражом площадью 16,8 "квадратов", баней площадью 18,4 "квадрата", хозблоком площадью 27,5 "квадрата" и сараем площадью 20,7 "квадрата".

Супруг Ивановой владел в 2023 году двумя земельными участками площадью 11,52 и 9,96 соток и двумя жилыми домами площадью 62,4 и 237,4 "квадрата". Последний из них, впрочем, принадлежит мужу депутата на правах долевой собственности. Кроме того, в декларации упоминались два сарая площадью 20,2 и 7,1 "квадрата" и хозблок площадью 23,7 "квадрата".

Как следовало из представленных Ивановой данных, автомобилей в собственности супружеской четы не имелось.

Согласно действующему законодательству, декларации о доходах и имуществе депутатов публикуются в обезличенной форме. При этом никто не мешает парламентариям самостоятельно отчитываться об имеющейся собственности. В этом году, как и ранее, подобной возможностью воспользовалась часть коллег Ивановой по ЗакСу. Среди них не оказалось обладателя самого крупного дохода среди депутатов, заработавшего в 2024 году 224,9 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру