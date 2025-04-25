Путин и Уиткофф проводят встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, сообщил 25 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Как отмечает издание, в повестке - украинское регулирование.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа", - цитирует слова Пескова ТАСС.

Стивен Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Он уже успел встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Дмитриев также является спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Напомним, что 11 апреля Уиткофф уже посещал Россию – тогда спецпосланик Трампа прилетал в Петербург. В тот день он также провел встречу с Дмитриевым, после чего встретился с президентом России. Беседа Путина и Уиткоффа тогда продлилась более четырех часов.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео из публикации Кремля