Шишлов обратился к вице-губернатору из-за возможной записи медиков в ряды ЕР

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов 25 апреля направил обращение вице-губернатору Константину Звонику, который курирует в городе вопросы здравоохранения, в связи с появившейся информацией о якобы ведущемся сборе данных работников бюджетных медицинских учреждений для вступления в ряды сторонников партии "Единая Россия". Копию обращения ЗАКС.Ру предоставили в партии.

"Прошу вас организовать проверку информации о направлении в организации, подведомственные Комитету по здравоохранению, указаний об организации приема работников в политическую партию "Единая Россия" и принять меры для прекращения нарушений действующего законодательства, привлечения виновных к ответственности и недопущения в будущем подобных нарушений", - говорится в обращении.

К обращению было приложено изображение некой памятки "для организации взаимодействия по вопросам приема в сторонники Всероссийской политической партии "Единая Россия". Как пояснили в "Яблоке", фотографию такой бумаги предоставили непосредственно работники медицинской сферы. В ней указано, кто именно и в каком порядке может присоединиться к партии. Согласно действующему уставу ЕР, сперва гражданин в течение полугода пребывает в статусе "сторонника", а потом может стать полноправным членом партии. Также в памятке указано, что заполненные заявления следует передать сотруднице комитета здравоохранения Наталье Пановой в отдел медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Человек с таким именем действительно работает в комитете - она упоминается на сайте ведомства, убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

Отметим, ранее похожую историю рассказали в петербургском отделении КПРФ. Там утверждают, что получили сообщения о приеме в сторонники "Единой России" от работников образовательных и медицинских учреждений. Также в партии опубликовали копию распространяемой анкеты.

В "Единой России" ЗАКС.Ру сообщили, что партия подобной работы не ведет и назвали распространяемые сообщения об анкетах дезинформацией со стороны политических оппонентов.

Напомним, в 2024 году во время президентских выборов на некоторых избирательных участках в Петербурге избирателям предлагалось отметиться с помощью специального QR-кода. В партии тогда объяснили, что такие практики применяются лишь среди сторонников "Единой России", чтобы оценивать внутрипартийную явку на выборах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру