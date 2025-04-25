В Госдуму поступил проект кабмина о контроле за детьми мигрантов

Правительство России внесло 25 апреля на рассмотрение Госдумы законопроект о передаче в МВД сведений, касающихся несовершеннолетних детей иностранных граждан, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Предполагается, что данные в министерство будут поступать от региональных и муниципальных ведомств в сфере образования.

Изменения вносятся в действующие федеральные законы "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства", "О правовом положении иностранных граждан" и "Об образовании". Согласно тексту, предполагается наладить связь между МВД и органами, ответственными за образование.

В частности, в МВД должны будут поступать, в частности, данные о результатах тестирования несовершеннолетних иностранцев, об их приеме в школы и колледжи или же об их отчислении из образовательных организаций. При этом передаче подлежит информация о ФИО ребенка, дате его рождения, адресе места жительства и пребывания и прочем.

В свою очередь, МВД должно будет сообщать органам в сфере образования о регистрации или постановке на миграционный учет несовершеннолетних иностранцев, а также об их снятии с регистрации или миграционного учета.

Передача сведений должна будет вестись при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.

В середине апреля петербургский комитет по образованию утвердил правила приема детей мигрантов в школы города. Речь идет о прохождении обязательного тестирования на знание русского языка, без успешной сдачи которого ребенок не сможет учиться в образовательном учреждении.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру