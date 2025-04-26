McDonald's захотела зарегистрировать товарный знак в России

Компания McDonald's обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака "Макдоналдс" в России, сообщило 26 апреля РИА "Новости". По данным информагентства, это произошло в декабре 2024 года, а в 2025 году заявку опубликовал Роспатент.

Решение о рассмотрении заявки было принято в апреле 2025 года. Компания также направила письмо о соответствии продаваемых товаров и услуг существующим нормам законодательства. В России компания намеревается производить и торговать напитками и едой, предоставлять ресторанные услуги и заниматься доставкой продукции.

Как сообщила информагентству гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина, в настоящее время заявка проходит стадию экспертизы. "Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", — рассказала она.

McDonald's закрыла свои рестораны в России в марте 2022 года. Позже бизнес был продан, на его основе заработала сеть "Вкусно — и точка".

Андрей Казарлыга, фото: unsplash