"Горьковскую" закроют на два дня в начале мая

Вестибюль станции метро "Горьковская" будет закрыт для пассажиров в течение двух дней в начале мая, предупредила 26 апреля пресс-служба петербургского метрополитена. Вход и выход будет закрыт в течение 3 и 4 мая.

Из сообщения пресс-службы метро следует, что вестибюль будет закрыт в течение двух дней "для выполнения работ в уровне платформы перед эскалатором с демонтажем плиты перекрытия".

Вход на "Горьковскую" закрывали с февраля по утрам и ограничивали вечером. Из распространенного пресс-службой сообщения следовало, что ограничения должны продлиться до 24 апреля.

Накануне после ремонта открылась для пассажиров станция метро "Удельная". Работы на ней продолжались с июня 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру