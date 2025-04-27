Петербургский метрополитен объяснил остановку эскалатора на "Удельной"

В метро Петербурга объяснили причины остановки одного из четырех эскалаторов на станции "Удельная", которая открылась после продолжительной реконструкции 25 апреля. Механизм перестал работать через сутки после открытия. Администрация метрополитена сообщила в своих соцсетях, что в ходе капитального ремонта были восстановлены 3 из 4 эскалатора. Последний использовался для перевозки строительных материалов и рабочих.

Завершить ремонт последнего эскалатора плнируется завершить к 19 мая, добавили в ГУП "Петербургский метрополитен".

"Четвертый эскалатор с самого начала ремонта использовался для перевозки строительных материалов и работников. <...> На данный момент на эскалаторе номер 2 ведутся регулировочные и пуско-наладочные работы. Такая последовательность ремонта эскалаторов применяется на всех станциях, находящихся в процессе капитального обновления", - сообщили в метрополитене.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов осматривал станцию "Удельная" вместе с директором ГУП Евгением Козиным вечером 24 апреля. Станция открылась для пассажиров утром 25 апреля. Ремонт продолжался с июня 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру