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Новости 16:02

Глава Василеостровского района Михаил Соболев стал членом "Единой России"

фото ЗакС политика Глава Василеостровского района Михаил Соболев стал членом "Единой России"

Председатель Заксобрания Петербурга, руководитель петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский вручил партбилет главе администрации Василеостровского района Михаилу Соболеву партийный билет. Встреча произошла во время открытия памятника морякам-катерникам Краснознаменного Балтийского флота 26 апреля. 

"Рад, что наша команда единомышленников растет и усиливается. Уверен, Михаил Юрьевич проявит себя как человека активного, упорного, внимательного к просьбам жителей, интересам города и страны", - написал Бельский в своем Telegram-канале. 

Отметим, до получения статуса члена партии желающий должен сперва пробыть не менее полугода в статусе "сторонника" партии. 

Соболев возглавляет администрацию Василеостровского района с декабря 2022 года. До этого он был начальником регионального управления Росгвардии.

Константин Леньков / Фото: Александра Бельского


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